2020-07-14T12:43:55+03:00
Общество

Более 300 предприятий сферы услуг закрылись за время пандемии в центре Санкт-Петербурга

Больше всего пострадали кафе и бары, а также гостиницы, тату-салоны и фитнес-клубы
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга закрылось более 300 предприятий сферы услугВ центре Петербурга закрылось более 300 предприятий сферы услугФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пандемия прошлась по Санкт-Петербургу, ставив за собой не только зараженных. Более 300 предприятий сферы услуг, расположенных в центре города, не выдержали и прекратили свое существование. Больше всего закрылось баров, кафе и ресторанов. Об этом во вторник, 14 июля 2020 года, пишет РБК.

- Аналитики сервиса «2ГИС» сравнили количество заведений в Центральном и Петроградском районах, которые работали на 1 марта и 1 июля 2020 года. В выборку попали 2,6 тысяч предприятий. Оказалось, что за четыре месяца 321 из них закрылись, - пишет издание.

Почти половина, а точнее 144 закрывшихся компаний – кафе, бары, бистро и рестораны. Исчезли 16 обувных магазинов, 17 магазинов одежды, кондитерские, продуктовые магазины, парикмахерские, гостиницы, турагенства и два фитнес-клуба.

При этом, некоторые бизнесмены наоборот пытаются развиваться в непростое время. За тот же период в городе открылись 20 гостиниц, 27 точек общепита, магазины одежды и парикмахерских. Всего 121 предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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