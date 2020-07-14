Подношения прихожан украли ночью из храма Архангела Михаила в Пушкине

14 Июль 2020 2020-07-14T12:44:41+03:00

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Полиция Пушкинского района ищет «клюквенника», как на жаргоне называют похитителей церковных ценностей. Один из таких в ночь на 13 июля в лез в храм Архангела Михаила, откуда вынес драгоценные украшения с иконы.

- 13 июля в 04:40 в полицию обратился настоятель храма с заявлением о том, что около 03:00 неизвестный преступник, разбив окно, проник внутрь храма, где с иконы совершил хищение ювелирных изделий (подношения прихожан) и с места происшествия скрылся, - сообщает источник в правоохранительных органах.

О том, что в храм быстро влез и вылез неизвестный мужчина, также сообщала по телефону одна из жительниц микрорайона Славянка, где и стоит церковь.

Сейчас следователи уже собрали все улики с места происшествия и изъяли видеозапись. Стоимость похищенного устанавливается, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU