2020-07-14T13:12:51+03:00
Общество

Семь перехватывающих велопарковок появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года

Станции разместятся у метро Московского района
Лилия КОЗЛОВА
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До конца 2020 года у станций метро Московского района появится семь перехватывающих велопарковокДо конца 2020 года у станций метро Московского района появится семь перехватывающих велопарковокФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге появятся перехватывающие парковки, на подобии тех, что используют для автомобилей. Во вторник, 14 июля 2020 года, Смольный рассказал, что семь таких станций расположатся у метро в Московском районе до конца текущего года.

- Две появятся у станции метро «Московская», по одной - у станций «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Звездная» и «Купчино». Все они будут с навесами и большими дугами для крепления, - рассказали в Смольном.

Инициатива велопарковок принадлежит петербуржцу Семену Белугину, который стал победителе проекта «Твой бюджет – 2019». Он отметил, что многие в городе хотят кататься на велосипеде, но не знают, где их оставлять так, чтобы было безопасно. Кроме того, в ближайшие 5-6 лет в Московском районе запланировано строительство велодорожек, поэтому стоянки будут просто необходимы.

Подобная инициатива в 2019 году была реализована в Приморском районе: велопарковки появились у станций метро «Беговая» и «Комендантский проспект» по предложению Гавриила Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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