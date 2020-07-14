2020-07-14T13:23:22+03:00
Происшествия

Молодой отец зарезал бомжа, который задел его ребенка в подъезде

22-летнему жителю Архангельска грозит 15 лет тюрьмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Житель Архангельска зарезал бездомного который случайно задел его сына.Житель Архангельска зарезал бездомного который случайно задел его сына.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Молодой отец их Архангельска жестоко расправился с бездомным, который случайно задел его ребенка. Все произошло в подъезде многоэтажки, когда папа с маленькими сыном шли домой после прогулки.

- В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что поздно вечером возвращался со своим маленьким сыном домой. В подъезде их дома бомж задел его ребенка. Он завел сына домой, вернулся и избил потерпевшего, после чего сходил домой за ножом и нанес им несколько ударов, - сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следкома России.

Нож убийца в подвале. Там же потом было найдено тело погибшего.

Сам молодой отец, уже ранее судимый, рассказал, что до кровавой разборки от пил пиво. Возможно именно алкоголь подтолкнул его на неоправданную жестокость.

Дело заведено по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Его сын к освобождению станет уже почти взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист на «вояджере» погиб в ДТП на КАД
Более 9 тысяч коек развернуты для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Палеонтологический парк с динозаврами появится в Ленинградской области
Молодых граффитчиков задержали на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли девушку, тонущую в Обводном канале в Санкт-Петербурге
Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге
Молодой отец зарезал бомжа, который задел его ребенка в подъезде
Семь перехватывающих велопарковок появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Подношения прихожан украли ночью из храма Архангела Михаила в Пушкине
Более 300 предприятий сферы услуг закрылись за время пандемии в центре Санкт-Петербурга
Труп мужчины обнаружили на мусороперегрузочной станции в Санкт-Петербурге