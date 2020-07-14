Молодой отец зарезал бомжа, который задел его ребенка в подъезде

14 Июль 2020 2020-07-14T13:23:22+03:00

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Молодой отец их Архангельска жестоко расправился с бездомным, который случайно задел его ребенка. Все произошло в подъезде многоэтажки, когда папа с маленькими сыном шли домой после прогулки.

- В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что поздно вечером возвращался со своим маленьким сыном домой. В подъезде их дома бомж задел его ребенка. Он завел сына домой, вернулся и избил потерпевшего, после чего сходил домой за ножом и нанес им несколько ударов, - сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следкома России.

Нож убийца в подвале. Там же потом было найдено тело погибшего.

Сам молодой отец, уже ранее судимый, рассказал, что до кровавой разборки от пил пиво. Возможно именно алкоголь подтолкнул его на неоправданную жестокость.

Дело заведено по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Его сын к освобождению станет уже почти взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU