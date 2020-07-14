2020-07-14T14:16:44+03:00
Происшествия

Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки

Женщина заперлась в туалете и устроила скандал с экипажем
Петр КИБЕР
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Из-за курившей пассажирки борт "Мурманск-Москва" пришлось сажать в Карелии.Из-за курившей пассажирки борт "Мурманск-Москва" пришлось сажать в Карелии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезные неприятности грозят пассажирке рейса «Мурманск-Москва», которая устроила дебош в самолете. Причиной стало то, что женщина решила покурить в туалете, а потом устроила дебош и начала скандалить с экипажем. Из-за этого командир корабля решил посадить судно в Петрозаводске.

- Полицейские установили, что 35-летняя жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету. На замечания членов экипажа не реагировала, - сообщает пресс-служба УВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Но и на земле суровая и пьяная мурманчанка не успокоилась. Она скандалила, лягалась и брыкалась, пока полицейские выводили ее из самолета и веди в отделение. Уже там она продолжала материться, оскорблять стражей порядка и даже почти ударила одного из них.

Для начала на девушку составили протоколы за пьянство в общественно месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия к представителю власти.

А еще ей предстоит оплатить ущерб авиакомпании за непредвиденные взлет и посадку.

В Москву самолет прилетел с 1,5-часовой задержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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