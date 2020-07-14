Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки
Серьезные неприятности грозят пассажирке рейса «Мурманск-Москва», которая устроила дебош в самолете. Причиной стало то, что женщина решила покурить в туалете, а потом устроила дебош и начала скандалить с экипажем. Из-за этого командир корабля решил посадить судно в Петрозаводске.
- Полицейские установили, что 35-летняя жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету. На замечания членов экипажа не реагировала, - сообщает пресс-служба УВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Но и на земле суровая и пьяная мурманчанка не успокоилась. Она скандалила, лягалась и брыкалась, пока полицейские выводили ее из самолета и веди в отделение. Уже там она продолжала материться, оскорблять стражей порядка и даже почти ударила одного из них.
Для начала на девушку составили протоколы за пьянство в общественно месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия к представителю власти.
А еще ей предстоит оплатить ущерб авиакомпании за непредвиденные взлет и посадку.
В Москву самолет прилетел с 1,5-часовой задержкой.
ИСТОЧНИК KP.RU