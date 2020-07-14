2020-07-14T14:04:03+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли девушку, тонущую в Обводном канале в Санкт-Петербурге

Сотрудники ведомства как раз возвращались домой после ночной службы
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники Росгвардии спасли девушку, которая тонула в Обводном канале / Фото: РосгвардияСотрудники Росгвардии спасли девушку, которая тонула в Обводном канале / Фото: Росгвардия
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В Санкт-Петербурге двое сотрудников Росгвардии спасли девушку, которая тонула в Обводном канале. Около 10 часов утра во вторник, 14 июля 2020 года, старший прапорщик полиции Игорь Быстров и прапорщик полиции Павел Гоморев шли в сторону метро после ночного дежурства, когда заметили человека в воде.

- Когда сотрудники Росгвардии шли по Ново-Каменному мосту, они увидели, что в воде Обводного канала находится человек. Росгвардейцы сообщили о происшествии в центр оперативного управления ОВО по Центральному району Санкт-Петербурга, после чего бросились на помощь девушке, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка поняли, что вода холодная, а течение сильное. У тонувшей девушки почти не осталось сил. Сотрудники перебежали через мост и направились к спуску с набережной, который находился неподалеку. Там сотрудникам Росгвардии удалось вытащить обессилевшую девушку из воды на берег.

Спасенную передали медикам и госпитализировали в больницу. Благодаря бдительности, четким и грамотным действиям, а также добросовестному отношению к исполнению служебного долга сотрудников вневедомственной охраны была спасена жизнь человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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