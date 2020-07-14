Молодых граффитчиков задержали на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии поймали двух парней, которые рисовали несогласованное граффити в центре города. В 3:35 часов ночи 12 июля 2020 года, наряд патрулировал район. Рядом с историческим зданием они заметили ребят с баллонами с краской.
- Молодые люди рисовали на ограждении, которым была обнесена часть фасада исторического здания на Конюшенной площади, - рассказали в Росгвардии.
Сотрудники ведомства быстро среагировали и окружили вандалов. Их было двое. Молодых людей оперативно задержали и передали сотрудникам полиции 76-го отдела.
Напомним, что в Смольном рассказали молодым художникам, как нарисовать в Петербурге граффити, при этом, легально. Для этого необходимо согласовать эскиз с владельцем объекта, а также направить запрос в комитет по градостроительству. После этого рисунок может быть размещен официально на стене.
ИСТОЧНИК KP.RU