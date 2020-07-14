2020-07-14T14:28:24+03:00
Происшествия

Молодых граффитчиков задержали на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге

Парней поймали, когда они рисовали на ограждении у исторического здания
Лилия КОЗЛОВА
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Уличных художников задержали за рисование граффити в центре ПетербургаУличных художников задержали за рисование граффити в центре ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии поймали двух парней, которые рисовали несогласованное граффити в центре города. В 3:35 часов ночи 12 июля 2020 года, наряд патрулировал район. Рядом с историческим зданием они заметили ребят с баллонами с краской.

- Молодые люди рисовали на ограждении, которым была обнесена часть фасада исторического здания на Конюшенной площади, - рассказали в Росгвардии.

Сотрудники ведомства быстро среагировали и окружили вандалов. Их было двое. Молодых людей оперативно задержали и передали сотрудникам полиции 76-го отдела.

Напомним, что в Смольном рассказали молодым художникам, как нарисовать в Петербурге граффити, при этом, легально. Для этого необходимо согласовать эскиз с владельцем объекта, а также направить запрос в комитет по градостроительству. После этого рисунок может быть размещен официально на стене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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