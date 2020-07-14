Палеонтологический парк с динозаврами появится в Ленинградской области

14 Июль 2020 2020-07-14T14:39:53+03:00

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В Ленинградской области откроется необычный палеонтологический парк. Во вторник, 14 июля 2020 года, администрация области объявила, что на территории недействующей части Путиловского карьера в Кировском районе развернется проект, который погрузит всех посетителей в мир динозавров.

- Экскурсии за сохранившимися окаменелостями туристам будут проводить настоящие эксперты – геологи и палеонтологи. На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 миллионов лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу, - рассказали в правительстве области.

Сейчас на территории парка ведутся работы по благоустройству и проводятся пробные палеонтологические экспедиции по ордовику. Важно, чтобы все они были безопасны для посетителей.

В планах, что парк откроется уже в 2021 году. Там же будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей.

ИСТОЧНИК KP.RU