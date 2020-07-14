Более 9 тысяч коек развернуты для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

14 Июль 2020 2020-07-14T15:10:33+03:00

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На 14 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в больницах, работающих с коронавирусными больными, развернуто 9 184 коек. Из них 833 для взрослых и 851 – для детей. Всего в Северной столице с новой инфекцией работают 3 стационара, в их числе 15 перепрофилированных городских и 6 федеральных стационаров.

- В Петербурге принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров, которые можно будет задействовать в кратчайшие сроки в случае осложнения эпидемической обстановки и возможного второго подъема пандемии, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Уже 9 июля был заложен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки, он будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Еще 300 мест уже готовят в Николаевской больнице, в Колпино возводится реконструированный корпус больницы № 33. До конца года за счет бюджета планируется построить и ввести 9 объектов здравоохранения – поликлиники, больницы и станции скорой помощи.

За время эпидемии, с 1 марта в Петербурге обследовано на коронавирус более 1,5 миллиона человек. Сегодня в городе работает 42 лаборатории, проводящие ПЦР диагностику. В качестве одного из методов лечения используется антиковидная плазма от доноров, переболевших COVID-19. Менее чем за 2 месяца заготовлено 86,6 литров плазмы.

ИСТОЧНИК KP.RU