Мотоциклист на «вояджере» погиб в ДТП на КАД
Смертельная авария произошла утром 14 июля на КАД. На 103-м километре внешнего кольца 51-летний байкер на дорогом прогулочном мотоцикле - «вояджере» не успел остановиться и влетел в затормозивший «Шевроле».
- По предварительной информации, около 11:40, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем « Шевроле Орландо» под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы. Врачи забрали его с места ДТП в тяжелом состоянии, однако по дороге в больнице пострадавший умер.
В обстоятельствах трагического инцидента разбираются дознаватели петербургского управления ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU