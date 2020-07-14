Мотоциклист на «вояджере» погиб в ДТП на КАД

14 Июль 2020 2020-07-14T15:12:33+03:00

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Смертельная авария произошла утром 14 июля на КАД. На 103-м километре внешнего кольца 51-летний байкер на дорогом прогулочном мотоцикле - «вояджере» не успел остановиться и влетел в затормозивший «Шевроле».

- По предварительной информации, около 11:40, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем « Шевроле Орландо» под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы. Врачи забрали его с места ДТП в тяжелом состоянии, однако по дороге в больнице пострадавший умер.

В обстоятельствах трагического инцидента разбираются дознаватели петербургского управления ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU