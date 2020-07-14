Упавший телевизор пробил голову 7-летнему ребенку

14 Июль 2020 2020-07-14T15:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургские медики борются за жизнь 7-летнего мальчика, на голову которому упал телевизор. Тяжелый аппарат пробил череп ребенку, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. ЧП произошло в минувшие выходные в одном из домов на улице Карпинского в Калининском районе.

- Мать мальчика рассказала полицейским, что была на кухне, когда услышала грохот и крик, после чего прибежала в комнату, увидела сына на полу и вызывала скорую помощь, - пишут «Невские новости».

На вызов примчались врачи, которые увезли ребенка в одну из детских больниц. Там у пострадавшего диагностировали множественные травмы, в том числе открытый перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Состояние юного пациента оценивается как крайне тяжелое.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются полицейские. Известно, что семья, в которой произошло несчастье, неполная. Кроме мальчика, его мать одна воспитывает еще одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU