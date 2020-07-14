Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
Нападающий петербургского «Зенит» Артем Дзюба останется капитаном национальной сборной России по футболу. Это подтвердил наставник команды Станислав Черчесов, который рассказал о формировании состава сборной.
- У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, - заявил главный трене в эфире «Матч ТВ».
Черчесов отметил, что давно видел потенциал Артема Дзюбы еще по его игре за московский «Спартак», а переход в «Зенит» лишь помог нападающему раскрыться.
- Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии, - сказал Черчесов.
Напомним, что в сезоне 2019/2020, в котором «Зенит» досрочно стал чемпионом, Дзюба забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.
ИСТОЧНИК KP.RU