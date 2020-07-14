2020-07-14T16:01:00+03:00
Спорт

Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу

Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов
Петр КИБЕР
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Дзюба останется капитаном сборной России по футболу.Дзюба останется капитаном сборной России по футболу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Нападающий петербургского «Зенит» Артем Дзюба останется капитаном национальной сборной России по футболу. Это подтвердил наставник команды Станислав Черчесов, который рассказал о формировании состава сборной.

- У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, - заявил главный трене в эфире «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что давно видел потенциал Артема Дзюбы еще по его игре за московский «Спартак», а переход в «Зенит» лишь помог нападающему раскрыться.

- Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии, - сказал Черчесов.

Напомним, что в сезоне 2019/2020, в котором «Зенит» досрочно стал чемпионом, Дзюба забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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