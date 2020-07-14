Два съезда КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге
Внимание, автомобилистам. С 15 июля 2020 года на сутки будут полностью перекрыты два съезда на развязке Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Управление федеральных дорог сообщило, что на участке рядом с Выборгским шоссе будут проводиться строительные работы в рамках реконструкции северной части КАД. Будут перекрыты съезды номер 1 и 2.
- В период с 08:00 15 июля до 08:00 16 июля 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, а также съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Перекрытие произойдет по согласованию. Вокруг участков установят дорожные знаки и освещение. Информация об ограничениях появится на табло.
Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
ИСТОЧНИК KP.RU