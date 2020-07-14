2020-07-14T16:22:17+03:00
Авто

Дорожные работы на полтора месяца изменят движение на путепроводе «Автово»

Пешеходам придется обходить участки по другой стороне
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дорожные работы изменят движение на путепроводе "Автово".Дорожные работы изменят движение на путепроводе "Автово".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ближайшие полтора месяца петербуржцам, которые ходят по путепроводу «Автово» что на проспекте Маршала Жукова, придется быть внимательнее. Здесь начинается ремонт тротуаров, из-за которого проход будет частично перекрываться. Одновременно перекроют и полосу для машин.

- Ограничение будет действовать с 15 июля по 30 августа 2020 года. На первом этапе для движения транспорта будет закрыта крайняя правая полоса при движении в сторону улицы Зенитчиков, после чего ограничения коснутся правой крайней полосы при движении в сторону улицы Маршала Казакова, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Чтобы спокойно поменять асфальт, всех пешеходов будут отправлять в обход зоны ремонта по противоположному тротуару. Для горожан поставят информационные щиты, на которых будет указан безопасный путь.

Водителей также призывают к внимательности и осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль корюшки пройдет в конце августа в Новой Ладоге
Из-за матча «Зенита» с «Оренбургом» в Петербурге ограничат движение
«Полтава» примет участие в параде ко Дню ВМФ
Правила работы для «авторских баров» разработают в ЗакСе Санкт-Петербурга
Два интернет-магазина по продаже наркотиков накрыли в Санкт-Петербурге
Пять новых рейсов из Санкт-Петербурга в Италию появятся в Пулково
Дорожные работы на полтора месяца изменят движение на путепроводе «Автово»
Два съезда КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
Названы дома, которые первыми снесут по программе реновации в Санкт-Петербурге
Упавший телевизор пробил голову 7-летнему ребенку
Мотоциклист на «вояджере» погиб в ДТП на КАД
Более 9 тысяч коек развернуты для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Палеонтологический парк с динозаврами появится в Ленинградской области
Молодых граффитчиков задержали на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли девушку, тонущую в Обводном канале в Санкт-Петербурге
Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге
Молодой отец зарезал бомжа, который задел его ребенка в подъезде
Семь перехватывающих велопарковок появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Подношения прихожан украли ночью из храма Архангела Михаила в Пушкине
Более 300 предприятий сферы услуг закрылись за время пандемии в центре Санкт-Петербурга
Труп мужчины обнаружили на мусороперегрузочной станции в Санкт-Петербурге