Дорожные работы на полтора месяца изменят движение на путепроводе «Автово»

14 Июль 2020 2020-07-14T16:22:17+03:00

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Ближайшие полтора месяца петербуржцам, которые ходят по путепроводу «Автово» что на проспекте Маршала Жукова, придется быть внимательнее. Здесь начинается ремонт тротуаров, из-за которого проход будет частично перекрываться. Одновременно перекроют и полосу для машин.

- Ограничение будет действовать с 15 июля по 30 августа 2020 года. На первом этапе для движения транспорта будет закрыта крайняя правая полоса при движении в сторону улицы Зенитчиков, после чего ограничения коснутся правой крайней полосы при движении в сторону улицы Маршала Казакова, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Чтобы спокойно поменять асфальт, всех пешеходов будут отправлять в обход зоны ремонта по противоположному тротуару. Для горожан поставят информационные щиты, на которых будет указан безопасный путь.

Водителей также призывают к внимательности и осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU