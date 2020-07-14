Дорожные работы на полтора месяца изменят движение на путепроводе «Автово»
Ближайшие полтора месяца петербуржцам, которые ходят по путепроводу «Автово» что на проспекте Маршала Жукова, придется быть внимательнее. Здесь начинается ремонт тротуаров, из-за которого проход будет частично перекрываться. Одновременно перекроют и полосу для машин.
- Ограничение будет действовать с 15 июля по 30 августа 2020 года. На первом этапе для движения транспорта будет закрыта крайняя правая полоса при движении в сторону улицы Зенитчиков, после чего ограничения коснутся правой крайней полосы при движении в сторону улицы Маршала Казакова, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Чтобы спокойно поменять асфальт, всех пешеходов будут отправлять в обход зоны ремонта по противоположному тротуару. Для горожан поставят информационные щиты, на которых будет указан безопасный путь.
Водителей также призывают к внимательности и осторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU