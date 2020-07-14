Два интернет-магазина по продаже наркотиков накрыли в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге семь человек подозреваются в организации двух магазинов по продаже наркотиков через интернет. Во вторник, 14 июля 2020 года, полиция города рассказала, что в течение июня были задержаны семь человек - четверых мужчин и трех женщин, в возрасте от 31 до 47 лет.
- Во время работы сотрудники полиции выяснили, что группа работала по четкой схеме: один был руководителем интернет-площадок, другой – закладчиком, еще пятеро выполняли функции закладчиков мелких партий «товара». При этом все работали под псевдонимами, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Однако группировку все же вычислили. Во время обысков, правоохранители нашли более 65 граммов метадона, мефедрона и амфетамина. У одной из женщин также был аппарат для глушения сигналов сотовой связи, сканеры чтения таких сигналов, два комплекта регистрационных автомобильных номеров с признаками подделки и несколько десятков патронов.
Сейчас все участники находятся под следствием, шестеро из них – под стражей. Уголовное расследование продолжается.
Семь человек задержали за продажу наркотиков в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU