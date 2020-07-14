2020-07-14T18:08:56+03:00
Общество

Правила работы для «авторских баров» разработают в ЗакСе Санкт-Петербурга

Депутаты займутся проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в небольших заведениях
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разработают правила работы для авторских баровВ Петербурге разработают правила работы для авторских баровФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Маленькие бары Санкт-Петербурга, из-за потенциального закрытия которых всполошились соцсети, все же смогут жить. Во вторник, 14 июля 2020 года, депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок рассказал, что в комитете по законодательству уже создана рабочая группа, которая займется проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах».

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- Юридически такого понятия в действующем законодательстве — как федеральном, так и региональном — нет, однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, и это следует из обращений самих владельцев «авторских баров». Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения, - отметил парламентарий.

Он определил одной из главных задач - выделить, обособить в правовом поле так называемые «авторские бары», определить, что это за заведения и по каким правилам они должны работать. Также выяснить, можно ли заведениям выделить какие-то преференции.

Кроме того, Четырбок обратился к экспертам и предпринимателям. Желающие могут писать свои предложения и идеи на электронную почту: 3186803@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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