Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге резко снизилось

15 Июль 2020 2020-07-15T08:25:08+03:00

Количество выписанных пациентов за последние 10 дней в три раза меньше, чем в предыдущей декаде

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В Санкт-Петербурге наблюдается не только небольшой рост выявленных зараженных коронавирусом, но и падение числа выздоровевших пациентов. По данным на вторник, 14 июля 2020 года, за последние десять дней в Северной столице были выписаны после болезни в три раза меньше заболевших, чем в предыдущей декаде – 1890 против 5247. Специалисты считают, что это связано с техническими моментами.

- Это не искусственная корректировка цифр, а расширение тестирования. В последнее время тестировать на COVID-19 стали шире. Что касается роста числа выздоровевших и его последующего снижения — это просто дни выписок, - отметил президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России Константин Лебединский.

Он пояснил, что пациентов выписывают «пачками» перед тем как больницы привозят новых пациентов. Падение числа выздоровевших, отметил Лебединский, связано с графиком самих выписок.

Напомним, что 14 июля в Петербурге выявили еще 281 зараженных, 194 были выписаны после выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU