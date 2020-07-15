Петербуржец с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

15 Июль 2020 2020-07-15T09:18:37+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция задержала налетчика-неудачника. Вечером во вторник, 14 июля 2020 года, неизвестный преступник ворвался в магазин, расположенный в оде 143 по проспекту Ветеранов. Мужчина начал угрожать продавщице, размахивая перед ней предметом, похожим на пистолет. Однако денег так и не получил.

- В полицию обратилась 38-летняя женщина, индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что в ее магазин зашел грабитель, но получив отказ в выдаче ему денег, сбежал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Спустя уже несколько минут, полицейские вычислили подозреваемого. 33-летнего мужчину задержали в одной из квартир дома 27/2 по улице Пограничника Гарькавого. Участковый быстро нашел подозреваемого, так как тот ранее уже был судим.

При задержании у мужчины изъяли оружие – это оказался игрушечный пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о попытке ограбления.

ИСТОЧНИК KP.RU