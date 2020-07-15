2020-07-15T09:33:55+03:00
Происшествия

Женщину с ожогами всего тела эвакуировали из горящей квартиры на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге

Пострадавшая доставлена в больницу имени Джанелидзе, еще 20 человек выведены из дома
Лилия КОЗЛОВА
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Женщину с ожогами 70 процентов тела эвакуировали с места пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-ПетербургеЖенщину с ожогами 70 процентов тела эвакуировали с места пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Стало известно о пострадавших в результате мощного пожара утром 15 июля 2020 года на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. Из квартиры на первом этаже, где и произошло возгорание, спасатели вытащили женщину. Огонь успел обжечь порядка 70 процентов ее тела.

- Из горящей квартиры эвакуирована женщина, после осмотра сотрудниками медицинской помощи госпитализирована в НИИ СМП им. Джанелидзе с ожогами 70 процентов тела, - рассказали в МЧС Петербурга.

Пожар начался с мощного грохота, который очевидцы назвали в социальных сетях "взрывом", в 8 утра. Огонь быстро охватил всю трехкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки номер 108 на Краснопутиловской улице. Прибывшие спасатели, установили ранг пожара 1-бис. К 8:34 огонь был локализован и угроза отступила.

В здании все еще проводится эвакуация с вышележащих этажей. Уже эвакуировано 20 человек.

Всего к ликвидации пожара привлечены 52 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 37 человек, 9 единиц техники.

Мощный пожар в пятиэтажке на Кранопутиловской в Петербурге 15 июля .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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