Из-за пандемии День Ленинградской области отметят в 2021 году

15 Июль 2020 2020-07-15T10:03:15+03:00

День образования Ленинградской области перенесли на 2021 год Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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День образования Ленинградской области вот уже который десяток лет отмечается 1 августа. Однако в этот раз праздника не будет. В среду, 15 июля 2020 года, администрация региона предупредила местных жителей, что торжество переносится из-за пандемии коронавируса. Масштабное веселье пройдет в следующем, 2021 году.

- Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как и планировалось, праздник состоится во Всеволожске.

День образования области - качующий праздник. Каждый год он отмечается в новом городе. В 2020 году регион отметит 93 года.

ИСТОЧНИК KP.RU