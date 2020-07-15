2020-07-15T10:03:15+03:00
Общество

Из-за пандемии День Ленинградской области отметят в 2021 году

Большое торжество состоится во Всеволожске
Лилия КОЗЛОВА
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День образования Ленинградской области перенесли на 2021 годДень образования Ленинградской области перенесли на 2021 годФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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День образования Ленинградской области вот уже который десяток лет отмечается 1 августа. Однако в этот раз праздника не будет. В среду, 15 июля 2020 года, администрация региона предупредила местных жителей, что торжество переносится из-за пандемии коронавируса. Масштабное веселье пройдет в следующем, 2021 году.

- Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как и планировалось, праздник состоится во Всеволожске.

День образования области - качующий праздник. Каждый год он отмечается в новом городе. В 2020 году регион отметит 93 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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