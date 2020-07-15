Трамваи встали на Володарском мосту из-за ДТП

15 Июль 2020 2020-07-15T10:12:44+03:00

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Авария из четырех машин остановила движение трамваев по Володарскому мосту. Утром 15 июля, когда многие горожане ехали на работу, иномарки столкнулись прямо ан путях и заблокировали движение от Народной улицы в сторону Ивановской.

- На Володарском мосту, на трамвайных путях, авария из четырех машин в сторону метро Ломоносовская. Люди идут пешком, - пишет петербурженка Татьяна в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Серьезных последствий для автомобилей, попавших в ДТП, не было, так как удары оказались слабыми. Пострадали лишь бампера и кое-что из железа. Водители машин также отделались лишь испорченным настроением и потерянным временем.

А вот движение по Народной улице в сторону Володарского моста прочно встало в пробку. Учитывая, что многие живущие на правом берегу петербуржцы пользуются станцией «Ломоносовская», опозданий на работу избежать не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU