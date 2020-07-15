Следственный комитет начал проверку после пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге

Следственный комитет выясняет причины хлопка газа в жилом доме Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Утром 15 июля 2020 года в Московском районе Санкт-Петербурге прогремел звук взрыва. На первом этаже жилого дома номер 108 по Краснопутиловкской улице выбило окна и начался пожар. По официальной версии, произошел хлопок бытового газа в трехкомнатной квартире. Пострадала местная жительница. Следственный комитет начал проверку.

- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников регионального управления МЧС, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в комитете.

Из горящей квартиры спасатели эвакуировали женщину. Медики осмотрели ее и срочно госпитализировали в больницу с ожогами 70 процентов тела. О других пострадавших не сообщалось.

Из жилого дома с верхних этажей были эвакуированы 20 человек. С пожаром боролись более 50 сотрудников МЧС. К 9 часам утра огонь был локализован. Угрозы распространения нет.