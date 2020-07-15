Циклон и антициклон зависли над Санкт-Петербургом

15 Июль 2020 2020-07-15T10:22:40+03:00

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Сразу две противоборствующие погодные силы зависли над Санкт-Петербургом 15 июля. В небе над городом «столкнулись лбами» циклон и антициклон, однако к ухудшению метеообстановки это пока не приведет - дождей синоптики не обещают.

- Сегодня, 15 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом будет формироваться в противоборстве антициклона с северо-запада, и облачного циклона с юго-востока. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, но пока обойдется без осадков, лишь на юго-востоке Ленинградской области пройдут небольшие дожди, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, днем температура воздуха в городе составит от +19 до +21 градуса. Будет дуть северный и северо-восточный умеренный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток сильно не изменится и составит 760 мм ртутного столба, что близко к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU