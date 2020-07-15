Более 15,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

15 Июль 2020 2020-07-15T10:48:06+03:00

Более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на среду, 15 июля 2020 года, еще более 15 тысяч человек были обследованы на коронавирус. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15676 человек. Под медицинским наблюдением находится 1619 человек. Из них 339 - в обсерваторе, 860 - на самоизоляции, 420 – контактные, - рассказали в правительстве Северной столицы.

Тем временем, в Петербурге отмечается спад числа выздоровевших. За последние десять дней в городе выписали чуть более 1,8 тысячи пациентов. Это в три раза меньше, чем в предыдущую декаду, когда выздоровели более 5 тысяч человек.

По состоянию на 15 июля в Петербурге зараженных было выявлено более 28 тысяч, из них выздоровели 21,5 тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU