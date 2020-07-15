2020-07-15T10:49:45+03:00
Происшествия

Легковушка снесла и опрокинула джип на улице Пинегина

Местные жители говорят, что аварии на перекрестке с улицей Ольги Берггольц происходят постоянно
Петр КИБЕР
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На перекрестке Пинегина и Ольги Берггольц легковушка снесла джип. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Пинегина и Ольги Берггольц легковушка снесла джип. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 15 июля на пересечении улиц Пинегина и Ольги Берггольц. Здесь легковушка врезалась в джип, снесла его и перевернула набок. На место аварии в считанные минуты примчались скорая, полиция и пожарные.

- На перекрестке Берггольц/Пинегина легковушка не пропустила внедорожник, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители отмечают, что этот перекресток довольно аварийноопасный и машины здесь бьются регулярно.

- На этом перекрестке бесконечные аварии, потому что на знаки никто не смотрит. И по Ольги Берггольц носятся как умалишенные. Столб бедный, ну хоть на этот раз его не задели, - комментируют в соцсетях местные жители.

Что касается нынешнего ДТП, то официальных сведений от ГИБДД о подробностях произошедшего, а также о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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