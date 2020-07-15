2020-07-15T11:07:19+03:00
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в коммуналке на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге

Жертве ночного ЧП было около 30 лет
Петр КИБЕР
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Один человек погиб при пожаре в коммуналке на Куйбышева.Один человек погиб при пожаре в коммуналке на Куйбышева.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Один человек стал жертвой ночного пожара в Петроградской районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул после полуночи на улице Куйбышева. Приехавшие пожарные установили, что полыхает большая коммунальная квартира.

- 15 июля в 00:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Куйбышева, дом 20. В коммунальной квартире площадью 100 кв.метров горела обстановка на площади 25 кв.метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Огонь тушили 5 единиц техники и 24 человека личного состава, в 01:27 пожар был локализован, а в 02:26 - полностью ликвидирован.

К сожалению, без жертв нее обошлось. При осмотре сгоревшей квартиры было обнаружено обгорелое тело мужчины. По сведениям правоохранительных органов, погибшего предположительно звали Алексеем, ему было около 30 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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