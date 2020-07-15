В Финляндии рассказали, при каких условиях откроют границы с Россией

15 Июль 2020 2020-07-15T11:36:02+03:00

Есть шанс, что поехать в Финляндию из Петербурга можно будет уже после 11 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы не смогут поехать в Суоми как минимум до 11 августа, а может и после

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Власти Финляндии назвали условие, выполнение которого позволит открыть границу с Россией. Им должно стать снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Без этого соскучившиеся по Суоми петербуржцы не смогут отправиться на шопинг, а некоторые - пожениться.

- Для того, чтобы открыть туристам какого-либо государства возможность поездок в Финляндию, ежесуточный уровень заболеваемости в нем не должен превышать 8 (максимум – 10) новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

На данный момент в среднем по стране этот показатель равен 7 и даже чуть меньше. То есть, если в России резко не вырастет число новых зараженных, то перспективы для разрешения зарубежных поездок хорошие.

Напомним, что 10 июля власти Финляндии продлили закрытие границ с Россией минимум до 11 августа. Тогда и состоится рассмотрения вопроса об возможности пускать в страну российских туристов. Впрочем, гарантий открытия никто пока не дает.

ИСТОЧНИК KP.RU