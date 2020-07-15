Психопат-убийца изнасиловал пенсионерку в Ленинградской области
В Волховском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, ранее судимого за убийство. Вечером во вторник, 14 июля 2020 года, в полицию позвонила 71-летняя женщина, которая рассказала, что ее изнасиловал малознакомый мужчина. Правоохранители немедленно выехали на место.
- По рассказу пенсионерки, это произошло в ее квартире в городе Новая Ладога. Насильником она назвала малознакомого мужчину по имени "Василий", - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Подозреваемого быстро поймали, так как он ошивался неподалеку. Задержанным оказался 63-летний безработный житель Приморского района Санкт-Петербурга.
Известно, что задержанный ранее был судим за то, что до смерти забил человека. Из СИЗО его отправили в психиатрическую больницу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU