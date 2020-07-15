2020-07-15T12:16:56+03:00
Дом. Семья

Вороны забросали мусором Таврический сад в Санкт-Петербурге

Птицы распотрошили мусорные урны, разнеся пакеты и бутылки по скверу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Вороны забросали мусором Таврический сад в Санкт-ПетербургеВороны забросали мусором Таврический сад в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Житель Санкт-Петербурга пожаловался на некультурных птиц. В среду, 15 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео из Таврического сада в центре города. Дорожки сквера были все в мусоре. Рядом в нем ковырялись местные жители – вороны.

- Иду по Таврическому саду, а здесь ..., - пожаловался петербуржец.

Птицы распотрошили две мусорные урны, которые за день оказались наполнены до кроев. Все стаканчики, пакеты, окурки и остатки еды оказались разбросаны по всей дорожке.

Пользователи сети сразу отметили, что вороны постоянно устраивают погром на мусорках. Они часто достают чайные пакетики, в стаканчики складывают найденное сокровище и потом куда-то их прячут.

Однако пользователи сети не разделили возмущение автора поста. Мужчину стали критиковать.

- Ну, зачем ты это снимаешь? Собери, да выкинь – потрать 10 минут, - предложил один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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