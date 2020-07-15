Грузовик перевернулся на Московском шоссе после столкновения с «газелью»
Серьезная пробка собралась утром 15 июля на Московском шоссе. В сторону Санкт-Петербурга машины стояли даже плотнее, чем обычно. Причиной этому стало ДТП с грузовиком в левой полосе. Из-за столкновения с микроавтобусом большая машина улетела на разделительную полосу и перевернулась.
- ДТП на Московском шоссе перед Витебским проспектом в сторону города, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованном в соцсетях видео хорошо заметны последствия столкновения микроавтобуса и грузовика. Первый, с разбитой передней частью, полностью перегородил левую полосу, а второй, чуть поодаль, лежит на боку.
Предварительно, несмотря на впечатляющую картинку, водители машин не пострадали. На место аварии работают наряды ГИБДД. Движение в районе аварии затруднено.
Напомним, что утром на улице Пинегина легковушка также перевернула набок джип.
Грузовик перевернулся на Московском шоссе у въезда в Санкт-Петербург.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU