Грузовик перевернулся на Московском шоссе после столкновения с «газелью»

15 Июль 2020 2020-07-15T12:31:32+03:00

Из-за этого в сторону Петербурга собралась пробка [видео]

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Серьезная пробка собралась утром 15 июля на Московском шоссе. В сторону Санкт-Петербурга машины стояли даже плотнее, чем обычно. Причиной этому стало ДТП с грузовиком в левой полосе. Из-за столкновения с микроавтобусом большая машина улетела на разделительную полосу и перевернулась.

- ДТП на Московском шоссе перед Витебским проспектом в сторону города, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном в соцсетях видео хорошо заметны последствия столкновения микроавтобуса и грузовика. Первый, с разбитой передней частью, полностью перегородил левую полосу, а второй, чуть поодаль, лежит на боку.

Предварительно, несмотря на впечатляющую картинку, водители машин не пострадали. На место аварии работают наряды ГИБДД. Движение в районе аварии затруднено.

Напомним, что утром на улице Пинегина легковушка также перевернула набок джип.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790647" frameborder="0"></iframe> Грузовик перевернулся на Московском шоссе у въезда в Санкт-Петербург.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU