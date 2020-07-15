Вода затопила проезжую часть на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T12:45:46+03:00

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ЧП произошло на дороге в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 15 июля 2020 года, по проезжей части улицы Партизана Германа разлилась огромная лужа. Вода затопила половину дороги. Место прорыва очевидцам заметить не удалось. Автомобилисты предупредили о сложной дороге друг друга в социальной сети.

- На перекрестке проспекта Ветеранов и Партизана Германа не работает светофор и вода разлилась в большую лужу. Не гоните пожалуйста, чтобы не обливать людей на тротуарах и остановках, - заботливо заметил автомобилист.

Местные жители поправили автора видео. ЧП произошло на перекрестке Партизана Германа и Отважных.

Откуда появилось это огромное «море», на данный момент не известно.

Очевидцы передали сообщение о ЧП в аварийные службы. Ожидается прибытие специалистов.

Потоп на Партизана Германа в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU