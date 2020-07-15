8 мужчин и 11 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T12:54:19+03:00

Несмотря на снижение темпов, пандемия еще не окончена. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гибель еще 19 пациентов подтвердили в Комитете по здравоохранению

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15 июля Петербургский Комитет по здравоохранению подтвердил гибель еще 19 жителей города от коронавируса и привел данные об умерших пациентах. Так, жертвами коварной болезни стали восемь мужчин в возрасте от 25 до 85 лет и 11 женщин от 61 до 91 года.

- Почти все пациенты скончались в июле 2020 года, один человек - в мае. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что все погибшие пациенты имели хронические заболевания, такие как кардиосклероз, атеросклероз, гипертонию и онкологию, которые осложнили течение коронавирусной инфекции.

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 264 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 28 406 человек. 21 476 выздоровели. Умерли от инфекции 1676 горожан, в активной фазе болезни остаются 4984 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU