Названа дата открытия нового детского сад на Морской набережной

На Морской набережной к сентябрю откроется детсад на 170 малышей. Фото: gov.spb.ru

Новый детский сад вскоре откроется в Василеостровском районе. Об этом стало известно в ходе объезда губернатора Санкт-Петербурга, который прибыл сюда с инспекцией. Корпус на Морской набережной начнет работу уже с 1 сентября.

- Новый детский сад на Морской набережной готов 1 сентября принять воспитанников, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

В новом современном здании есть место для занятий физкультурой, музыкальный зал, а также бассейн для малышей. Кроме того, оборудованы и кабинеты для индивидуальной работы с детьми.

Строители сдали детский сад уже со всей мебелью, оборудованием и даже игрушками. Кроме того, на территории садика сделана интерактивная зона для игр и спорта.

До начала учебного года здание оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан.

Сам садик рассчитан на 170 воспитанников возрастом от 1,5 до 6 лет.

Сюда будут ходить 170 малышей Василеостровского района

Новый детский сад вскоре откроется в Василеостровском районе. Об этом стало известно в ходе объезда губернатора Санкт-Петербурга, который прибыл сюда с инспекцией. Корпус на Морской набережной начнет работу уже с 1 сентября.

- Новый детский сад на Морской набережной готов 1 сентября принять воспитанников, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

В новом современном здании есть место для занятий физкультурой, музыкальный зал, а также бассейн для малышей. Кроме того, оборудованы и кабинеты для индивидуальной работы с детьми.

Строители сдали детский сад уже со всей мебелью, оборудованием и даже игрушками. Кроме того, на территории садика сделана интерактивная зона для игр и спорта.

До начала учебного года здание оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан.

Сам садик рассчитан на 170 воспитанников возрастом от 1,5 до 6 лет.