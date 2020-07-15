Новую подстанцию «Каменка» запустили в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T13:18:47+03:00

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В среду, 15 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге запустили в работу новую распределительную подстанцию «Каменка» мощностью 110/10 кВ. Она будет обеспечивать электричеством два района города – Приморский и Выборгский. На мероприятии запуска присутствовал губернатор города Александр Беглов.

- Здесь установлено самое современное оборудование и цифровые системы управления. За последние полтора года мы активно начали развивать цифровые технологии, что позволило нам создать IT- кластер. На этой подстанции нет людей, она обслуживается и контролируется дистанционно с помощью искусственного интеллекта. И это тоже технологии нашего города, - подчеркнул Александр Беглов.

По словам градоначальника, оборудование по подстанции на 70 процентов произведено в Петербурге. Помимо Выборгского и Приморского районов она сможет обеспечить электричеством площадки «Новоорловская» Особой экономической зоны.

В этом году в Петербурге планируется ввести 1250 км сетей, построить 6 подстанций и 5 кабельных линий. Кроме того, будет проведена реконструкция и техническое перевооружение 16 подстанций и 3 кабельных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU