Уплывшим с канала Грибоедова речным трамвайчиком заинтересовалась прокуратура

15 Июль 2020 2020-07-15T13:47:00+03:00

Прогулочное судно отвязалось от причала и побило несколько стоявших рядом катеров

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента на канале Грибоедова, где речной трамвайчик отвязался от причала и уплыл ниже по течению. По пути он задел несколько пришвартованных речных катеров.

- По предварительным данным, 15 июля около 9:10 утра теплоход «Чайка» сместило течением в сторону Банковского моста по Набережной канала Грибоедова в связи с чем произошел навал на судно «Свирь». Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не имеется, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По словам очевидцев происшествия, теплоход ударил один катер, который по принципу домино ткнул еще пару стоявших рядом. По счастью, отвязавшийся речной трамвайчик не унесло дальше, иначе на него могли наткнуться другие суда с туристами. Впрочем, ранним утром из на реках и каналах города не слишком много.

По одной из версий, уплывший теплоход мог недостаточно крепко привязать один из членов команды

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал замглавы транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU