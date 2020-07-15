Петербуржцев попросили собрать веток на корм лосям и медведям в реабилитационном центре

15 Июль 2020 2020-07-15T13:50:34+03:00

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Волонтеры реабилитационного центра для диких животных «Велес» обратился к жителям Санкт-Петербурга за помощью. В среду, 15 июля 2020 года, в организации рассказали, что зверям очень нужен веточный и травяной корма. Это обязательная и большая часть рациона оленей, лосей, косули, мини-хорсов, альпака, козы, осликов, а также медведей, лисиц и енотовидных собак.

- Ответ на частый вопрос по идеальному венику из веток – примерно 1-1,5 метра в длину, в месте связывания, чтобы не больше, чем обхват двумя кистями рук. Так его удобно хранить и кормить животных, - пояснили в «Велесе».

Животным сейчас очень нужны веники из березы, осины, клена, дуба, липы, ольхи, рябины, ивы и козьей ивы. Лучше всего срезать такие веточки не у дороги.

Также звери едят ветки черноплодной рябины, малины, шиповника и других плодово-ягодных кустов и деревьев, сныть и таволга, полевые травы, подорожник. Маленьким лосятам необходим иван-чай, взрослым – осиновая кора.

Ветки хвойных деревьев тоже пригодятся к зиме для утепления.

ИСТОЧНИК KP.RU