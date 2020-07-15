Самое низкое давление за последние 10 лет зафиксировали 15 июля в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:09+03:00

Самое низкое давление за последние 10 лет зафиксируют 15 июля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Это уже второй рекордный показатель за неделю

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Всем метеозависимым людям в среду, 15 июля 2020 года, может быть не по себе. В Санкт-Петербурге зафиксировали самое низкое атмосферное давление за последние 10 лет наблюдений за погодой.

- Сегодня рекорд для 15 июля: самое низкое давление за 10 лет. Ожидается, что барометр покажет 759 миллиметров ртутного столба, - сообщили в сервисе «Яндекс».

Надо отметить, что это уже второй рекорд на текущей неделе. 14 июля барометр показал на 1 миллиметр ниже.

Тем не менее, такое давление считается нормальным, поэтому сильных головных болей ждать не стоит.

На два часа дня в Санкт-Петербурге облачно. Температура воздуха 20 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый до 4, порой 9 метров в секунду. Дождей в течение дня не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU