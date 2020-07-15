Самое низкое давление за последние 10 лет зафиксировали 15 июля в Санкт-Петербурге
Всем метеозависимым людям в среду, 15 июля 2020 года, может быть не по себе. В Санкт-Петербурге зафиксировали самое низкое атмосферное давление за последние 10 лет наблюдений за погодой.
- Сегодня рекорд для 15 июля: самое низкое давление за 10 лет. Ожидается, что барометр покажет 759 миллиметров ртутного столба, - сообщили в сервисе «Яндекс».
Надо отметить, что это уже второй рекорд на текущей неделе. 14 июля барометр показал на 1 миллиметр ниже.
Тем не менее, такое давление считается нормальным, поэтому сильных головных болей ждать не стоит.
На два часа дня в Санкт-Петербурге облачно. Температура воздуха 20 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый до 4, порой 9 метров в секунду. Дождей в течение дня не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU