2020-07-15T14:58:33+03:00
Общество

КАД встал в жесткие пробки 15 июля в Санкт-Петербурге

Автомобилисты стояли в оба направления на севере трассы
Лилия КОЗЛОВА
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На севере КАД образовались длинные пробкиНа севере КАД образовались длинные пробкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Утро в Санкт-Петербурге началось с пробок. Около половины двенадцатого в среду, 15 июля 2020 года, на северной части Кольцевой автодороге образовался затор. Причем, автомобили встали в обще стороны. Отмечается, что это рекордно длинные пробки за последнюю неделю.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, - сообщили в сервисе «Яндекс».

Такая же ситуация наблюдалась и на внутреннем кольце КАД. В каждую сторону автомобилисты стояли по 6,5 километров.

Также необычно сложная пробка образовалась в 12:40 часов на Петергофском шоссе. Автомобили встали в вереницу от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. В пробке длиной 5 километров можно было потерять 49 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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