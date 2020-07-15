Многоэтажный административно-деловой центр появится в Мурино
Новый административно-деловой центр появится в Мурино. О строительстве 10-этажного здания в центре самого молодого города Ленобласти и России было объявлено на инвестиционном совете, прошедшем 15 июля.
- Хороший проект, я надеюсь, что это первая ласточка. Мы должны строить в Мурино не только жилье и соцобъекты, которых уже более 20 и столько же в планах, но и создавать места для работы, - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.
Согласно планам, в новом деловом центре с названием «Новая область», расположатся торговые помещения, а также кафе - на первом этаже. Еще семь этажей займут офисные помещения.
А на верхних этажах здания сделают спортивный центр и первый в видовой ресторан и спортивный центр.
Объем инвестиций составит около 1 миллиарда рублей, срок реализации проекта - 2022 год.
ИСТОЧНИК KP.RU