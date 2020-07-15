2020-07-15T15:19:28+03:00
Общество

Многоэтажный административно-деловой центр появится в Мурино

Проект представили на инвестиционном совете Ленобласти
Петр КИБЕР
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В Мурино появится 10-этажный деловой центр с магазинами, кафе и видовым рестораном.В Мурино появится 10-этажный деловой центр с магазинами, кафе и видовым рестораном.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новый административно-деловой центр появится в Мурино. О строительстве 10-этажного здания в центре самого молодого города Ленобласти и России было объявлено на инвестиционном совете, прошедшем 15 июля.

- Хороший проект, я надеюсь, что это первая ласточка. Мы должны строить в Мурино не только жилье и соцобъекты, которых уже более 20 и столько же в планах, но и создавать места для работы, - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

Согласно планам, в новом деловом центре с названием «Новая область», расположатся торговые помещения, а также кафе - на первом этаже. Еще семь этажей займут офисные помещения.

А на верхних этажах здания сделают спортивный центр и первый в видовой ресторан и спортивный центр.

Объем инвестиций составит около 1 миллиарда рублей, срок реализации проекта - 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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