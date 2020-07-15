2020-07-15T15:29:14+03:00
Общество

Яблоневый сад, где находится памятник детям блокады, облагородят

Губернатор Санкт-Петербурга поручил навести идеальную чистоту
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поручил привести в порядок яблоневый сад, где установлен памятник детям блокады / Фото: СмольныйАлександр Беглов поручил привести в порядок яблоневый сад, где установлен памятник детям блокады / Фото: Смольный
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Яблоневый сад, на территории которого установлен памятникам детям блокады Ленинграда, приведут в порядок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил как следует убрать все дорожки и газон в важном для города месте. Об этом он заявил в среду, 15 июля 2020 года.

- В таком месте должна быть идеальная чистота», - заявил градоначальник.

Он поручил провести благоустройство территории, оборудовать детскую площадку с искусственным покрытием и «в целом привести этот исторический сад в порядок.

Мемориальный яблоневый сад в память о погибших в годы блокады заложила в 1953 году учитель биологии Анфиса Семенова-Тянь-Шаньская со своими учениками. Поэтому жители Васильевского острова и всего Санкт-Петербурга называют этот зеленый уголок в ее честь - Анфисин сад.

В 2010 году в яблоневом саду был торжественно открыт памятник детям блокадного Ленинграда. С тех пор на центральной аллее у этого монумента ежегодно проходят акции памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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