Появились фото с места мощного пожара в Санкт-Петербурге, где спасли собаку и женщину
МЧС Санкт-Петербурга поделилось снимками с места пожара, который разгорелся утром в среду, 15 июля 2020 года. В жилом доме номер 108 по Краснопутиловской улице Московского района в 8 часов произошел хлопок бытового газа такой силы, что повылетали окна и начался пожар. Пожарным удалось спасти из горящей квартиры женщину и собаку.
После того, как огонь потушили, в квартире нашли живую собаку / Фото: МЧС
- Во время разбора завалов в горевшей квартире была найдена собака. Огнеборцы ее эвакуировали и оказали ей помощь. Прибывший на место происшествия глава Московского района дал распоряжение на своем личном автотранспорте доставить пострадавшее животное в ветеринарную клинику для обследования, - рассказали в МЧС.
Женщину, которую вынесли из полыхающей трехкомнатной квартире на первом этаже дома, госпитализировали в больницу. У нее ожоги 70 процентов тела.
Взрывом в квартире выбило окна и начался пожар / Фото: МЧС
По предварительным данным, женщина сама могла стать виновной во взрыве.
Дом после хлопка газа на Краснопутиловской улице в Петербурге.Видео: МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU