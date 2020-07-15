Появились фото с места мощного пожара в Санкт-Петербурге, где спасли собаку и женщину

15 Июль 2020 2020-07-15T15:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС Санкт-Петербурга поделилось снимками с места пожара, который разгорелся утром в среду, 15 июля 2020 года. В жилом доме номер 108 по Краснопутиловской улице Московского района в 8 часов произошел хлопок бытового газа такой силы, что повылетали окна и начался пожар. Пожарным удалось спасти из горящей квартиры женщину и собаку.

После того, как огонь потушили, в квартире нашли живую собаку / Фото: МЧС

- Во время разбора завалов в горевшей квартире была найдена собака. Огнеборцы ее эвакуировали и оказали ей помощь. Прибывший на место происшествия глава Московского района дал распоряжение на своем личном автотранспорте доставить пострадавшее животное в ветеринарную клинику для обследования, - рассказали в МЧС.

Женщину, которую вынесли из полыхающей трехкомнатной квартире на первом этаже дома, госпитализировали в больницу. У нее ожоги 70 процентов тела.

Взрывом в квартире выбило окна и начался пожар / Фото: МЧС

По предварительным данным, женщина сама могла стать виновной во взрыве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790694" frameborder="0"></iframe> Дом после хлопка газа на Краснопутиловской улице в Петербурге.Видео: МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU