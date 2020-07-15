2020-07-15T16:19:18+03:00
Общество

Движение по трассе «Кола» полностью перекроют 16 июля в Ленинградской области

Ограничения будут действовать на время разведения Ладожского моста
Лилия КОЗЛОВА
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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новых ограничениях движения. Утром в четверг, 16 июля 2020 года, будет полностью перекрыта трасса «Кола» в Кировском районе. Причина – разводка моста через Неву. Ограничения будут действовать 45 минут.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке парусника «Россия» будет производиться разводка моста через реку Нева федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

После того, как парусник пройдет, мост сведут обратно и движение восстановится.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 по Цельсия и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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