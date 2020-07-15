2020-07-15T16:26:17+03:00
Происшествия

Рабочего завалило грунтом в яме на заводе в Санкт-Петербурге

Мужчина выжил, но попал в больницу с серьезными травмами
Лилия КОЗЛОВА
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Рабочего завалило грунтом в яме на заводе в Невском районеРабочего завалило грунтом в яме на заводе в Невском районеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге на территории «Завода турбинных лопаток» произошло ЧП. Во вторник, 14 июля 2020 года, на улице Седова, что в Невском районе, рабочего прибило куском грунта, когда он находится в яме. Все произошло во время работ.

- По словам машиниста экскаватора, его коллега работал в котловане. В какой-то момент на него упал кусок грунта, - пишут «Невские новости».

Травмы 54-летний мужчина получил значительные. Ему помогли выбраться из-под завалов и вызвали «скорую помощь». Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, травму живота и грудной клетки.

Рабочего экстренно госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Сейчас он находится в отделении шоковой реанимации. Состояние постродавшего в данный момент уточняется.

Напомним, что утром 15 июля в Петербурге произошел мощный пожар в жилом доме на Краснопутиловской улице. После хлопка газа загорелась квартира на первом этаже. Спасатели госпитализировали женщину и вытащили из-под завалов собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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