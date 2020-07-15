Прямой рейс Санкт-Петербург – Ульяновск появится с 4 августа в Пулково

15 Июль 2020 2020-07-15T16:34:21+03:00

Самолеты будут курсировать между городами три раза в неделю

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В аэропорту Пулково запускается новый рейс. Так, с 4 августа 2020 года появится регулярное прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Ульяновском. Три раза в неделю между городами будут летать самолеты компании «Победа».

- Рейсы по данному направлению будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров, - рассказали в петербургском аэропорту.

Так, из Петербурга рейсы назначены на пятницу 15:05 и воскресенье 12:20 часов. Обратно можно улететь в половине девятого вечера во вторник, в 18,45 в пятницу и в 16:00 в воскресенье.

Напомним, что в декабре 2020 года и марте 2021 года в Пулково также появятся регулярные рейсы в пять городов Италии - Бергамо, Болонья, Венеция, Турин и Катания.

ИСТОЧНИК KP.RU