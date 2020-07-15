2020-07-15T16:34:21+03:00
Общество

Прямой рейс Санкт-Петербург – Ульяновск появится с 4 августа в Пулково

Самолеты будут курсировать между городами три раза в неделю
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
«Победа» запустит прямой рейс из Пулково в Ульяновск«Победа» запустит прямой рейс из Пулково в УльяновскФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В аэропорту Пулково запускается новый рейс. Так, с 4 августа 2020 года появится регулярное прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Ульяновском. Три раза в неделю между городами будут летать самолеты компании «Победа».

- Рейсы по данному направлению будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров, - рассказали в петербургском аэропорту.

Так, из Петербурга рейсы назначены на пятницу 15:05 и воскресенье 12:20 часов. Обратно можно улететь в половине девятого вечера во вторник, в 18,45 в пятницу и в 16:00 в воскресенье.

Напомним, что в декабре 2020 года и марте 2021 года в Пулково также появятся регулярные рейсы в пять городов Италии - Бергамо, Болонья, Венеция, Турин и Катания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямой рейс Санкт-Петербург – Ульяновск появится с 4 августа в Пулково
Рабочего завалило грунтом в яме на заводе в Санкт-Петербурге
Труп мужчины выловили из реки Смоленки
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют 16 июля в Ленинградской области
Появились фото с места мощного пожара в Санкт-Петербурге, где спасли собаку и женщину
Яблоневый сад, где находится памятник детям блокады, облагородят
Многоэтажный административно-деловой центр появится в Мурино
КАД встал в жесткие пробки 15 июля в Санкт-Петербурге
Более 40 лабораторий проводят диагностику на коронавирус в Санкт-Петербурге
Владельцы торговых центров Санкт-Петербурга пожаловались Путину на долгий простой
Самое низкое давление за последние 10 лет зафиксировали 15 июля в Санкт-Петербурге
Петербуржцев попросили собрать веток на корм лосям и медведям в реабилитационном центре
Уплывшим с канала Грибоедова речным трамвайчиком заинтересовалась прокуратура
17 тысяч жилищных кредитов выдали с начала года в Санкт-Петербурге
Новую подстанцию «Каменка» запустили в Санкт-Петербурге
Названа дата открытия нового детского сад на Морской набережной
Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Санкт-Петербурге
8 мужчин и 11 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Вода затопила проезжую часть на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге