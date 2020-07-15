16-летняя девушка погибла под колесами фуры на Таллиннском шоссе
Молодая девушка погибла в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Трагедия произошла днем 15 июля на Таллиннском шоссе (федеральная автотрасса «Нарва»). Здесь фура сбила пешехода, переходившего дорогу по «зебре».
- По предварительной информации около 13:10, на 127 километре, трассы «Нарва», водитель, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на человека, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.
Позднее оказалось, что пешеходом была 16-летняя девушка. От удара она погибла на месте ДТП.
Известно, что за рулем фуры находился 37-летний мужчина.
На месте смертельного ДТП уже отработали эксперты, ради чего был ограничен проезд транспорта. По факту трагедии проводится дознание, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Сейчас движение по Таллиннскому шоссе идет в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU