16-летняя девушка погибла под колесами фуры на Таллиннском шоссе

15 Июль 2020 2020-07-15T18:12:48+03:00

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Молодая девушка погибла в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Трагедия произошла днем 15 июля на Таллиннском шоссе (федеральная автотрасса «Нарва»). Здесь фура сбила пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

- По предварительной информации около 13:10, на 127 километре, трассы «Нарва», водитель, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на человека, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

Позднее оказалось, что пешеходом была 16-летняя девушка. От удара она погибла на месте ДТП.

Известно, что за рулем фуры находился 37-летний мужчина.

На месте смертельного ДТП уже отработали эксперты, ради чего был ограничен проезд транспорта. По факту трагедии проводится дознание, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Сейчас движение по Таллиннскому шоссе идет в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU