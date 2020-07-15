Деревья у Гостиного двора высаживать больше не будут

15 Июль 2020 2020-07-15T18:29:26+03:00

Когда-то перед Гостиным двором была аллея и газон. Сейчас - только камень и чахлые саженцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Деревьев у Гостиного двора больше не будет В Комитете по благоустройству признали бесперспективность высадки молодых саженцев и оставят на этом участке Невского проспекта лишь цветники. Причина - плохая экология.

- Новые посадки вскоре начали усыхать, на стволах наблюдались обширные отслоения коры (некроз коры, усыхание 80%), - рассказали «Мойке 78» специалисты комитета.

Речь идет о 44 липах, которые высаживали у Гостиного двора несколько лет назад. Позднее были клены и вязы, но прижились из них только десять.

На тенистую аллею из деревьев, которую помнят старожилы города на Неве, это совсем непохоже.

Чтобы вернуть озеленение на Невский проспект, надо провести реконструкцию зоны у Гостиного двора, но пока этого делать не планируют. Чиновники уверены, что с функцией улучшения микроклимата вполне справляются и цветники.

ИСТОЧНИК KP.RU