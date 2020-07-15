Деревья у Гостиного двора высаживать больше не будут
Деревьев у Гостиного двора больше не будет В Комитете по благоустройству признали бесперспективность высадки молодых саженцев и оставят на этом участке Невского проспекта лишь цветники. Причина - плохая экология.
- Новые посадки вскоре начали усыхать, на стволах наблюдались обширные отслоения коры (некроз коры, усыхание 80%), - рассказали «Мойке 78» специалисты комитета.
Речь идет о 44 липах, которые высаживали у Гостиного двора несколько лет назад. Позднее были клены и вязы, но прижились из них только десять.
На тенистую аллею из деревьев, которую помнят старожилы города на Неве, это совсем непохоже.
Чтобы вернуть озеленение на Невский проспект, надо провести реконструкцию зоны у Гостиного двора, но пока этого делать не планируют. Чиновники уверены, что с функцией улучшения микроклимата вполне справляются и цветники.
ИСТОЧНИК KP.RU