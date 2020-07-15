Молодая жительница Всеволожска погибла под колесами электрички

15 Июль 2020 2020-07-15T19:08:19+03:00

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Молодая женщина погибла на путях под колесами электрички в районе железнодорожного поста Ковалево. Здесь под поезд угодила жительница Всеволожска, которая переходила дорогу в наушниках и не заметила приближавшийся состав.

- 15 июля в 08:55 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что около железнодорожной платформы остановочного пункта пост Ковалево электропоездом «Санкт-Петербург-Мельничный Ручей» смертельно травмирована молодая женщина, - сообщает пресс-служба петербургского УВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь пострадавшей и констатировали смерть. При проверки личных вещей погибшей оказалось, что женщине было всего 28 лет.

Причина трагедии устанавливается, но по первым данным ей стала невнимательность самой девушки.

В транспортной полиции напоминают, что железная дорога является крайне опасным местом и призывают петербуржцев в осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU