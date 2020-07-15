Смольный отметил высокий интерес петербуржцев к открывающимся музеям

15 Июль 2020 2020-07-15T19:15:09+03:00

Власти Санкт-Петербурга зазывают горожан в музеи и отмечают их повышенный интерес к учреждения культуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

По мнению властей, это говорит о том, что город постепенно возвращается к привычной жизни

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов отметил, что горожане стали проявлять высокий интерес к посещению музеев, которые постепенно открываются после послаблений по коронавирусу.

Для каждого культурного учреждения Северной столицы разработали индивидуальный стандарт безопасности, утвержденный Роспотребнадзором. Напомним, к примеру, в Эрмитаже посещение ограничили только двумя часами при условии идти строго в одном направлении.

- Возобновление деятельности учреждений культуры свидетельствует о постепенном возвращении к привычной жизни города, традиционно насыщенной и богатой культурными событиями, - цитируют Владимира Кириллова в пресс-службе его аппарата.

Добавим, что с 16 июля откроется еще несколько экспозиций в Петропавловской крепости, а также вход на колоннаду Исаакиевского собора. А 20 июля заработают два музея – городской культуры и мемориальный «разночинный Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU