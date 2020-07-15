Петербуржцам рассказали, где кроме загруженного МРЭО можно заменить водительские права

15 Июль 2020 2020-07-15T19:30:16+03:00

В ГИБДД рассказали, где можно быстро заменить водительские права в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лучше всего обратиться в удобное подразделение МФЦ или любое МРЭО, но только не на шоссе Революции

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В ГИБДД предупредили автолюбителей из Санкт-Петербурга и Ленобласти о том, что из-за очередей в МРЭО, расположенном на шоссе Революции в доме №85, заменить водительские права теперь можно в других местах. Специально из-за участившихся жалоб эту работу переложили на Многофункциональные центры. Теперь каждый может прийти в любой удобный для него МФЦ для попросить заменить национальное водительское удостоверение.

Вдобавок разгрузить МРЭО на шоссе Революции призваны любые другие регистрационно-экзаменационные отделы как в городе, так и в области. Туда можно попасть по предварительной записи через портал Госуслуг.

- Также из-за большого числа обращений граждан с целью замены водительских прав, срок действия которых истек или истекает, для лиц, получающих удостоверения впервые, после успешной сдачи экзамена в МРЭО по адресу: ш. Революции д. 85 выделены дополнительные дни – понедельник и суббота, - добавляют в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU