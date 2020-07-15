«Зенит» объявил состав на матч с «Оренбургом»
Петербургский «Зенит» объявил состав на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Оренбург». Игра состоится сегодня, 15 июля, на «Газпром Арене» и начнется в 20:30 по местному времени.
- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Александр Васютин, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды), - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Из этого видно, что на домашний матч Сергей Семак решил выставить более боевой состав, нежели тот, который в прошлом туре с трудом вырвал ничью у «Ахмата» в Грозном.
На этот раз с первых минут появится не только Маком, вышедший в столице Чечни на замену, но и Азмун Дзюба, не игравшие в 28-м туре вообще.
Из основных игроков на матч не выйдут Бранислав Иванович, улетевший домой в Сербию по семейным обстоятельствам и голкипер Андрей Лунев, получивший травму в Грозном.
ИСТОЧНИК KP.RU